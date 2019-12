Brytyjska policja da medal kucharzowi z Polski? Odznaczony ma zostać także morderca

Dziennik „Daily Telegraph” informuje, że 10 osób, które brało udział w starciu z zamachowcem na London Bridge, ma zostać odznaczonych medalami za bohaterstwo. Wyróżnienie przyznawane przez policję prawdopodobnie dostanie nie tylko kucharz z Polski, ale również James Ford.Tym samym Brytyjczycy znajdą sposób, by nagrodzić bohaterską postawę obywateli, nie łamiąc zasad protokołu. Ten jasno wskazuje, że osoba taka jak Ford nie mogłaby zostać wpuszczona do Pałacu Buckingham, gdzie odbywają się ceremonie związane z przyznaniem Krzyż Jerzego, który w Wielkiej Brytanii jest najwyższym odznaczeniem cywilnym przyznawanym za odwagę.

Kim jest James Ford?

Przypomnijmy, Forda miała rozpoznać w telewizji rodzina zamordowanej w 2004 roku niepełnosprawnej umysłowo Amandy Champion. 21-latka miała mentalność osoby o 6 lat młodszej. Morderca, którym jak się później okazało był właśnie James Ford udusił swoją ofiarę, a następnie poderżnął jej gardło. Policja nie miała żadnych tropów w tej sprawie, dopóki pracownik fundacji charytatywnej nie złamał ścisłej polityki poufności organizacji i nie ujawnił, że Ford zadzwonił do fundacji i przyznał się do morderstwa i własnych myśli samobójczych. Ford nigdy nie ujawnił motywu morderstwa. Został skazany na dożywocie z możliwością warunkowego zwolnienia po upływie 15 lat.

Jak informuje „The Telegraph”, w dniu zamachu Ford przebywał na jednodniowej przepustce. O zwolnieniu go z więzienia nie poinformowano rodziny ofiary sprzed lat. Dla Brytyjczyków mężczyzna stał się bohaterem, ale nie dla rodziny niepełnosprawnej, którą zamordował 15 lat temu.

„On nie jest bohaterem. Jest mordercą w dniu zwolnienia, o którym my jako rodzina nic nie wiedzieliśmy. Zamordował niepełnosprawną dziewczynę. On nie jest bohaterem, absolutnie nie” – powiedziała „Daily Mail” ciotka ofiary. „Nie obchodzi mnie, co zrobił na tym moście. To szumowina. Amanda była dobrze ułożoną, bardzo wrażliwą osobą, a on odebrał jej życie. Wiedział co robi, ludzie się nie zmieniają” – dodaje kobieta.

