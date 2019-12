Pulchny corgi podbija serca internautów. „Erico towarzyszy jego osiem małych klonów”

Profile zwierzątek domowych w mediach społecznościowych stają się coraz bardziej popularne. Niektórym zwierzakom ilości serduszek pod zdjęciami na Instagramie czy liczby obserwatorów może pozazdrościć niejeden internauta - profil pomeraniana Jiffa śledzi ponad 9,6 mln użytkowników Instagrama, mops Doug może się pochwalić liczbą 3,8 miliona obserwatorów, natomiast codzienne życie shiba inu o imieniu Marutaro podgląda 2,5 miliona internautów.

Do miana „psiego influencera” aspiruje także mieszkający w Japonii uroczy corgi o imieniu Erico. Przygody czworonoga dokumentuje jego właścicielka Rikimaru. Profil Erico obserwuje na Instagramie ponad 50 tysięcy użytkowników aplikacji. Znajdują się na nim zdjęcia ze zwykłych spacerów po parku, jak i podróży do lasu czy nad wodę. Co ciekawe, na wielu zdjęciach nieco pulchnemu czworonogowi towarzyszy grupka wykonanych z filcu małych piesków, które do złudzenia przypominają Erico, tylko w wersji miniaturowej. – To urocze, gdy Erico towarzyszą jego małe klony – podkreśla Rikimaru.

