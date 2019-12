Greta Thunberg nie musi chodzić do szkoły? Jest komentarz szwedzkiego ministerstwa edukacji

16-letnia Greta Thunberg we wrześniu na szczycie klimatycznym ONZ wygłosiła płomienne przemówienie. – Przychodzicie do nas młodych, po nadzieję. Jak śmiecie!? Ukradliście moje marzenia i moje dzieciństwo swoimi pustymi słowami – mówiła Greta Thunberg do światowych przywódców w Nowym Jorku. – Ludzie cierpią, ludzie umierają, zawalają się całe ekosystemy. Jesteśmy u progu masowego wymierania, a wy potraficie mówić jedynie o pieniądzach i opowiadać bajki o wiecznym wzroście gospodarczym. Jak śmiecie?! – pytała. – Zawiedliście nas. Ale młodzi ludzie zaczynają rozumieć tę zdradę. Oczy przyszłych pokoleń skierowane są na was. I jeśli zdecydujecie się nas zawieść, obiecuję: nigdy wam tego nie wybaczymy – kontynuowała dodając, że powinna być obecnie w szkole po drugiej stronie oceanu.

Po wypowiedzi aktywistki w mediach społecznościowych posypało się mnóstwo komentarzy dotyczących edukacji nastolatki. Internauci zastanawiali się, czy Greta Thunberg ma czas na normalną szkolną naukę. Dziennikarze Polsat News postanowili rozwiać wątpliwości i zapytać o zdanie Szwedzką Agencję ds. Oświaty, która bezpośrednio podlega ministerstwu edukacji. Urzędnicy podkreślili, że nie mogą udzielać informacji na temat indywidualnych przypadków, jednak zgodnie z obowiązującym w Szwecji prawem, uczniowie mają obowiązek chodzić do szkoły do semestru wiosennego, w którym kończą 16 lat. Gabriela Galvez Flores wyjaśniła, że dalsza edukacja nie jest obowiązkowa, a uczniowie (oraz ich rodzice) nie ponoszą żadnych konsekwencji w przypadku przerwania nauki.

Greta Thunberg ukończyła 16 lat 3 stycznia 2019 roku. Pochwaliła się w wówczas w mediach społecznościowych, że udało jej się zakończyć naukę w szkole podstawowej.

Czytaj także:

Dorośli uważają Thunberg za „wściekłą”? 16-latka odpowiedziała