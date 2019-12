Zamknięte szkoły, urzędy, firmy. Samoa zmaga się z epidemią odry

Liczące 200 tys. mieszkańców Samoa to składające się z dziewięciu wysp państwo leżące w południowej części Oceanu Spokojnego. Obecnie w kraju utrzymuje się faktyczny stan wyjątkowy, spowodowany epidemią ospy. Władze zaleciły mieszkańcom pozostanie w domu. Zamknięto urzędy i szkoły, z prowadzenia interesów zrezygnowała także większość firm. Wstrzymano również połączenia morskie z sąsiednimi państwami.

„Wyłączenie” państwa to najnowsza metoda walki z plagą ospy. Po tym, jak przez kilka tygodni państwo nie potrafiło poradzić sobie z zahamowaniem epidemii, do mieszkańców Samoa zaapelowano o dwudniowe niewychodzenie z domów. Rodziny, w których nie wszyscy zostali zaszczepieni, zobligowane zostały do wywieszenia czerwonych flag. Przez najbliższe dwie doby służby sanitarne dotrzeć mają do wszystkich mieszkańców i zaszczepić tych, którzy jeszcze tego nie zrobili.

