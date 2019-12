Turyści zniszczyli plażę w Australii. Zbudowali z kamieni ogromny napis „Poland”

„Postaraj się, aby po Twojej wizycie w tym miejscu nie zostały żadne ślady” – taki napis znajduje się przed wejściem na teren plaży Granite Bay na terytorium Parku Narodowego Noosa w Australii. To subtelny apel do osób korzystających z uroków tego miejsca o zachowanie porządku. Jak się jednak okazało, nie wszyscy chcieli się do niego zastosować.

Co rozwścieczyło mieszkańców Australii? Lokalne media poinformowały, że grupa turystów zdewastowała plażę, wyciągając kamienie z formacji skalnych. Następnie przyjezdni ułożyli je w różne napisy np. przekleństwa. Pojawił się także napis… „Poland”. Zdjęcia w mediach społecznościowych opublikował Dennis Massoud. Mężczyzna zorganizował sprzątanie plaży. Zebrał grupę 10 ochotników. Użytkownicy mediów społecznościowych podziwiali postawę mężczyzny. Zachowanie turystów określali jako „obrzydliwe”, „odrażające” i „bezmyślne”.

Czytaj także:

Planujesz podróż do Wielkiej Brytanii po brexicie? Oto, co musisz wiedzieć