100 uderzeń rózgą za seks pozamałżeński. Chłostę doprowadzono do końca, mimo że skazani zemdleli

22-letni mężczyzna został skazany na chłostę według prawa szariatu za seks pozamałżeński. Kara została wymierzona w czwartek przed meczetem w indonezyjskim mieście Banda Aceh. Zanim zemdlał, błagał o litość zamaskowanego urzędnika, który wymierzał karę. Następnie został reanimowany, a chłostę kontynuowano. Po otrzymaniu 100 uderzeń został zabrany ze sceny przez dwóch strażników i zaprowadzony do pobliskiego szpitala.

Chłosta w prowincji Aceh w Indonezji wykonywana jest publicznie. Wymierzanie kary obserwowało około 500 osób. Wielu nagrywało chłostę telefonami. Niektórzy krzyczeli „mocniej, mocniej”. Omdlenie nie jest rzadkością podczas wymierzania chłosty, wiec w pobliżu zwykle czekają ratownicy z noszami.

Na 100 uderzeń ratanową rózgą skazano także kobietę, z którą 22-latek odbył stosunek i jej innego seksualnego partnera. Tego samego dnia w czasie chłosty zemdlała też kobieta ukarana w innej sprawie.

„Fakt, że dwie osoby zostały dziś pobite do nieprzytomności w dwóch osobnych incydentach, jest aktem oskarżenia wobec władz, które do ​​tego dopuszczają” – powiedział Usman Hamid, dyrektor indonezyjskiego oddziału Amnesty International. Hamid porównał chłostę do tortur i nazwał ją „okrutną, nieludzką i poniżającą”. Wezwał też władze Aceh i całej Indonezji do zakończenia tego typu kar.

Kara chłosty w Aceh

Publiczna chłosta w konserwatywnej muzułmańskiej prowincji Aceh w Indonezji wykonywana jest ratanową pałką. Taką formę kary można otrzymać za cudzołóstwo, w tym również kontakty homoseksualne, hazard, picie alkoholu czy publiczne okazywanie sobie uczuć przez osoby niepozostające w formalnych związkach. Najcięższą możliwą karą chłosty w prowincji jest 100 uderzeń pałką. I taka właśnie kara grozi za seks pozamałżeński.

Karę chłosty wykonuje urzędnik nazywany „algojo”. Jest ubrany w specjalny strój i maskę tak, aby mieć całkowicie zakrytą twarz i ciało.

Indonezja, gdzie mieszka 255 milionów ludzi, a 87 proc. z nich jest muzułmanami, to kraj formalnie laicki, ale część z prowincji otrzymało od rządu centralnego uprawnienie do przyjmowania praw regulujących zachowanie obywateli uzależnione od religii. Skorzystały z tego między innymi władze prowincji Aceh. Mieszka tam około pięciu milionów mieszkańców, z czego 98 proc. to muzułmanie.

