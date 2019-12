Koty na smyczy? Pojawiło się żądanie zmiany przepisów

Holenderscy prawnicy Arie Trouwborst i Han Somsen z uniwersytetu w Tilburgu domagają się wprowadzenia nakazu trzymania kotów na uwięzi poza domem – podaje Deutsche Welle. Mężczyźni przekonują, że koty domowe nie powinny swobodnie chodzić, ponieważ zagrażają różnorodności gatunków, a szczególnie ptaków.

„Gatunek inwazyjny”

Jak podaje Deutsche Welle, prawnicy w jednym z opublikowanych w ostatnim czasie artykułów stwierdzili, że koty są „gatunkiem inwazyjnym, który przed tysiącami lat przywieziony został z Azji do Europy”. Niemiecka organizacja ochrony przyrody Naturschutzbund NABU szacuje liczbę kotów żyjących w Niemczech na około 15 milionów, z czego 1 do nawet 2 milionów żyje dziko. Deutsche Welle publikuje dane, które mogą zaszokować niejednego miłośnika zwierząt. „Na całym świecie koty odpowiedzialne są za wytrzebienie co najmniej 2 gatunków płazów, 21 gatunków ssaków i 40 gatunków ptaków, co stanowi 26 proc. wszystkich zarejestrowanych przypadków wyginięcia gatunków” – czytamy.

