Zabrali jej koronę miss, bo ma dziecko. Modelka zapowiada kroki prawne przeciw Miss World.

„ Podjęłam prawne kroki przeciwko Miss World, co oznacza nowy etap naszej wspólnej walki o sprawiedliwość ” – oznajmiła modelka we wpisie na Instagramie. Weronika Diduszenko oskarża brytyjską organizację Miss World o dyskryminację. Konkursy Miss Ukraina i Miss World mają te same zasady, z tego względu, że osoba, która wygra narodowy konkurs, reprezentuje swój kraj w konkursie o tytuł światowy.

„Uważamy, że zgodnie z ustawą o równości z 2010 polityka wejścia prowadzona przez Miss World jest dyskryminująca z różnych powodów, a mianowicie stanu cywilnego oraz ciąży i macierzyństwa” – dodaje. „Powodem, dla którego nie mogłem konkurować w Miss World po zdobyciu tytułu #MissUkraine, jest to, że byłam mężatką i mam dziecko. Odmawianie mi możliwości konkurowania na tych podstawach narusza zasady ochrony przed dyskryminacją. – twierdzi modelka.

Ukraińska modelkę mają w sądzie reprezentować Ravi Naik, który był zaangażowany proces przeciwko Cambridge Analityca i Marie Demitriou, która była jednym z adwokatów w zespole prawnym reprezentującym lekkoatletkę Caster Semenyę.

„Nie chcę korony z powrotem. Chcę zmienić zasady dla społeczeństwa. Reguły te to systemowa, powszechna i międzynarodowa polityka, która powoduje dyskryminację na dużą skalę w wielu krajach” – podkreśla modelka





Utrata tytułu koronę Miss Ukrainy

Weronika Diduszenko już cztery dni po finałowej gali dowiedziała się, że straci koronę Miss Ukrainy 2018. Powodem odebrania korony były fałszywe dane, które 24-latka wpisała w obowiązkowej ankiecie. Formularz musi wypełnić każda kandydatka, która chce wziąć udział w konkursie. Diduszenko zadeklarowała, że nie jest mężatką i nie ma dziecka.

Szybko wyszło na jaw, że kobieta ukryła prawdę o swoim życiu. Okazało się, że 24-latka ma obecnie 5-letnie dziecko i jest po rozwodzie. W mediach społecznościowych uczestniczki konkursu nie ma co prawda zdjęć świadczących o tym, że jest matką, ale do organizatorów gali zaczęły docierać wiadomości od anonimowych osób. Sugerowano, że Diduszenko mogła skłamać w ankiecie.

O tytuł Miss Ukrainy nie mogą ubiegać się mężatki, rozwódki i matki, więc uznano, że 24-latka musi stracić koronę, ponieważ złamała regulamin. Podkreślono, że nie ma ona prawa reprezentować Ukrainy w międzynarodowych konkursach.