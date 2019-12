Pies rasy bernedoodle podbija sieć. Jego zdjęcia są przeurocze

Bernedoodle po raz pierwszy pojawiły się w 2003 roku w jednej ze szwajcarskich hodowli. Jest to połączenie pudla oraz berneńskiego psa pasterskiego. Obie rasy mają wiele podobnych cech behawioralnych - psy te są zazwyczaj bardzo czujne i inteligentne, a zarazem przyjazne - szybko adaptują się do warunków domowych i uwielbiają dzieci. Zarówno pudle, jak i berneńskie psy pasterskie są chętne do nauki nowych sztuczek. Jako szczeniaki mogą być jednak nieco uparte - znacznie bardziej niż inne psiaki. Obie rasy są bardzo aktywne i potrzebują sporej ilości ruchu. Bernedoodle odziedziczył po swoich przodkach większość tych cech.

Psy tej rasy żyją zazwyczaj od 12 do 15 lat. Mini Bernedoodle mają około 45 cm w kłębie i ważą od 15 do 20 kilogramów. Standardowy Bernedoodle ma od 55 do 70 cm w kłębie i waży od 30 do 40 kilogramów. Przedstawicielem rasy jest czteromiesięczny Darwin, którego zdjęcia można zobaczyć w naszej galerii. Jego profil na Instagramie śledzi ponad 20 tysięcy internautów.

Z uwagi na to, że rasa ta jest krzyżówką, u zwierzaków mogą pojawić się pewne dolegliwości zdrowotne takie jak dysplazja stawów biodrowych, atrofia siatkówki czy problemy skórne.

Czytaj także:

Suka urodziła 21 szczeniąt. Może zostać rekordzistką