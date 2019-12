Miss Universe 2019 wybrana! „Myślę, że nadszedł czas, aby to się dzisiaj skończyło”

– Dorastałam w świecie, w którym kobieta, która wygląda jak ja – z moją skórą i włosami – nigdy nie była uważana za piękną – powiedziała Zozibini Tunzi podczas trwania konkursu. – Myślę, że nadszedł czas, aby to się dzisiaj skończyło. Chcę, aby dzieci patrzyły na mnie i widziały moją twarz. Chcę, aby widziały, jak ich twarze odbijają się w mojej – kontynuowała modelka, która została okrzyknięta Miss Universe.

„To jedynie pusty ornament”

O dużym sukcesie mogą mówić także Miss Meksyku i Miss Puerto Rico, które cieszą się z tytułów wicemiss. – Jeśli nie wykorzystasz swojego piękna do misji, to jest to jedynie pusty ornament – powiedziała Sofia Aragon, reprezentująca Meksyk. W podobnym tonie wypowiadała się Madison Anderson z Puerto Rico. – Bycie na scenie Miss Universe to nie tylko marzenie. Wierzę, że znalazłam moją misję – stwierdziła modelka, nie kryjąc szczęścia. – Wierzę, że moją misją jest pokazanie światu, że magia dzieje się wtedy, kiedy nie poddajemy się, ponieważ wszechświat zawsze słucha upartego serca – dodała.

