Pierwsza jawnie homoseksualna modelka w Miss Universe. „Zrobiłaś coś wielkiego dla kraju”

Jak podaje CNN, w konkursie piękności po raz pierwszy wystąpiła jawnie homoseksualna modelka. Chociaż 20-letniej Swe Zin Htet, która startowała jako Miss Myanmar, nie udało się awansować do pierwszej dwudziestki konkursu, jej fani twierdzą, że przeszła do historii. Internauci są jej wdzięczni za to, że reprezentowała społeczność LGBTQ na scenie międzynarodowej. „Zrobiłaś coś wielkiego dla kraju”, „To wspaniałe”, „Dziękujemy” – komentowali internauci.

„Chcę, aby świat zaakceptował społeczność LGBTQ+”

– Chcę, aby świat zaakceptował społeczność LGBTQ+, prawo do wyboru własnej ścieżki i dążenia do szczęścia – powiedziała Swe Zin Htet. – Zawsze powinniśmy mieć swobodę wyboru, a także promować równość – dodała. Modelka w listopadzie opublikowała na Instagramie zestawienie zdjęć, do którego dokleiła tęczową flagą i napis „Duma”.

CNN informuje, że modelka pochodzi z kraju, gdzie stosunki seksualne z osobami tej samej płci są karane. Zaznaczono jednocześnie, że prawo to nie jest powszechnie egzekwowane. Jednak wciąż uprzedzenie społeczne pozostają silne, a wiele osób LGBTQ jest narażonych na przemoc, a także dyskryminację w miejscu pracy.

