Pożar lotniskowca. Kilka osób rannych, jedna zaginiona

Pożar miał pojawić się pod pokładem w okolicach maszynowni. Z informacji przekazanych przez agencję TASS wynika, że trzy osoby zostały ranne i wymagały interwencji ratowników medycznych. W sumie z pokładu okrętu ewakuowano osiem osób, a jedna wciąż jest uznawana za zaginioną.

Chociaż początkowo informowano, że ogień objął powierzchnię 120 metrów kwadratowych, to agencja Interfax zaktualizowała te doniesienia pisząc o 600 metrów kwadratowych. Po ewakuacji osób obecnych na pokładzie strażacy przystąpili do gaszenia pożaru, co nie jest łatwym zadaniem. Słupy ognia sięgają wysoko w górę, a dławiący dym uniemożliwia podpłynięcie blisko okrętu.

Admirał Kuzniecow

Krążownik lotniczy Admirał Kuzniecow znajduje się w służbie od 1991 roku i jest pierwszym klasycznym okrętem tego typu ukończonym dla rosyjskiej marynarki. Jest przystosowany do obsługiwania nowoczesnych odrzutowców konwencjonalnego startu przy pomocy skoczni. Trzy lata temu stało się o nim głośno za sprawą udziału w interwencji podczas wojny domowej w Syrii.

