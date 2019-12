Donald Trump Jr zabił owcę rzadkiego gatunku. Kwestia pozwolenia wywołuje kontrowersje

Owce argali są uważane za narodowy skarb Mongolii. Występują w zachodniej części kraju. Ponieważ jest to bardzo rzadki gatunek na jego legalny odstrzał musi wyrazić zgodę mongolski rząd. Jak informuje ProPublica, podczas polowania zorganizowanego w lecie owcę argali zastrzelił Donald Trump Jr. Z ustaleń portalu wynika, że jego „przygodę wspierały źródła rządowe” ze Stanów Zjednoczonych i Mongolii.

Zezwolenie zostało wydane z mocą wsteczną?

Donald Trump Jr miał zostać potraktowany w wyjątkowy sposób. Według portalu ProPublica zezwolenie na zabicie owcy przez Trumpa Jr. zostało wydane 2 września, już po polowaniu. Zezwolenie zostało wydane „z mocą wsteczną”. Donald Trump Jr miał się również spotkać osobiście z prezydentem Mongolii Battulgą. – Jakie są szanse na to, że rząd mongolski zrobiłby coś takiego, gdyby ta sytuacja dotyczyła kogoś, kto nie jest synem prezydenta Stanów Zjednoczonych? – zapytała Kathleen Clark, profesor Washington University in St. Louis School of Law.

