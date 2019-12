Trump nazwał nagrodę dla Thunberg „śmieszną”. „Wyluzuj Greta”

„To śmieszne” – tak Donald Trump skomentował na Twitterze informację o przyznaniu Grecie Thunberg tytułu „Człowieka Roku” magazynu „Time”, co jednocześnie uczyniło Szwedkę najmłodszą laureatką tego wyróżnienia w historii. Prezydent USA nawiązał jednak nie do młodego wieku aktywistki, a jej zachowań, które przez część komentatorów są komentowane jako nietypowe. „Greta musi pracować nad jej problemem z zarządzaniem gniewem, a później pójść do starego, dobrego kina z przyjacielem. Wyluzuj Greta, wyluzuj” – dodał amerykański polityk.

Nagroda dla Grety Thunberg

– Stała się najdonioślejszym głosem w najpoważniejszej kwestii, z którą mierzyła się nasza planeta w tym roku – podkreślał osiągnięcie Grety Thunberg Edward Felsenthal, redaktor naczelny magazynu. Młoda Szwedka Greta Thunberg błyskawicznie wybiła się na jedną a najistotniejszych i najmłodszych aktywistek w walce o zmiany klimatu. Warto przypomnieć, że zaczynała od samotnego protestu przed szwedzkim parlamentem, który prowadziła w piątki w czasie lekcji, jeszcze w wieku 15 lat. To ona zapoczątkowała „Szkolny strajk dla klimatu”.

W ślad Thunberg poszły setki uczniów z Europy, a później całego świata, tworząc ruch „Piątki dla przyszłości”. Młoda Szwedka nie ograniczyła się jednak tylko do roli inicjatorki. Jej znakiem rozpoznawczym stał się bezpośredni styl przemawiania, którym uraczyła światowych liderów m.in. na forum ONZ oraz w amerykańskim Kongresie. W uzasadnieniu Felsenthal przypisał jej zresztą znacznie szerszą rolę, wykraczającą poza tematykę protestów klimatycznych. Jego zdaniem Thunberg reprezentuje „zmianę pokoleniową w kulturze”, polegającą na tym, że młodzi ludzie opowiadają się za tym, w co wierzą – od Hongkongu po Chile. – Ona uosabia młodzieńczy aktywizm – podkreślał Felsenthal.

