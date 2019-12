Ośmiornica walczyła z orłem. Pojedynek uchwycono na nagraniu

Do zdarzenia doszło na jednej z farm rybnych leżących nieopodal Vancouver. To właśnie tam pracownicy kończyli połów, powoli płynąc łodzią do brzegu. Wtedy ich uwagę zwróciły dziwne odgłosy dochodzące z wody. Okazało się, że latający w pobliżu orzeł zbliżył się niebezpiecznie blisko do tafli wody, gdzie czyhała na niego ośmiornica. – Walczyli i mocowali się w wodzie. Ośmiornica całkowicie go „owinęła” – przekazał John Ilett, który był jednym ze świadków zdarzenia w rozmowie z kanadyjskim portalem CBC.

Pracownicy farmy obserwujący nietypową walkę początkowo nie wiedzieli, czy interweniować, ale ostatecznie zdecydowali się pomóc ptakowi. Mężczyzna nagrywający pojedynek odłożył telefon, wziął jedno z narzędzi i powoli odrywał ośmiornicę od ofiary. – To dało orłowi wystarczająco dużo czasu, aby się uwolnić i dostać się na brzeg – przekazał Illet dodając, że orzeł po około 10 minutach odpoczynku odleciał. Rozmówca CBC dodał, że prawdopodobnie orzeł próbował polować na ośmiornicę, ale źle ocenił możliwości jego przeciwnika, przez co sam stał się ofiarą.

Czytaj także:

Nie ma zębów, a i tak jest gwiazdą. Ten chihuahua skradł serca internautów