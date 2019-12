Suczka o różnych kolorach oczu podbija sieć. Jej spojrzenie jest „hypnotizing”

Chociaż Layla ma już doświadczenie w postaci 160 dodanych postów na Instagramie, to w porównaniu do największych psich gwiazd social mediów, musi jeszcze wiele nadrobić. Na Instagramie obserwują ją niespełna 3 tysiące użytkowników. Co zaciekawiło internautów? Użytkownicy mediów społecznościowych zachwycają się nietypowym wyglądem psa, który ma różne kolory oczu, co doskonale widać na publikowanych regularnie zdjęciach. „Codzienna dawka słodkości od Layli” – piszą jej właściciele. „Przepiękna suczka”, „Sama słodycz”, „Ciekawe, jak wyglądali jej rodzice” – komentują internauci.

Layla to pies rasy corgi. Welsh corgi pembroke,bo tak brzmi pełna nazwa rasy, osiągają wysokość 25-30 centymetrów. Ich masa ciała zazwyczaj nie przekracza 12 kilogramów. Jakie usposobienie mają przedstawiciele tej rasy? Psy te są przyjaźnie nastawione wobec ludzi, kontaktowe, radosne, a także czujne. Osoby, które decydują się na wzięcie pod opiekę psa rasy welsh corgi pembroke, muszą mieć świadomość, że czworonogi te są aktywne i należy im zapewnić odpowiednią dawkę ruchu na świeżym powietrzu.

