Pies cierpiący na „kryzys egzystencjalny”. Zdjęcie szybko stało się viralem

„Ustawianie moich psów do zdjęć świątecznych. To naprawdę trudne, gdy masz jednego bardzo fotogenicznego psa i jednego mającego kryzys egzystencjalny”– napisała Lauren Carter na Twitterze, dołączając dwie fotografie z okazjonalnej sesji. Widać na nich, że Opiee uśmiecha się do obiektywu, a towarzysząca jej Mika najwyraźniej nie jest zachwycona koniecznością pozowania przed aparatem. Post do tego stopnia urzekł internautów, że stał się viralem. Do tej pory doczekał się ponad 750 tys. reakcji i 175 tys. reakcji. Liczba komentarzy jest równie imponująca, ponieważ pod zdjęciami znalazły się niemal cztery tysiące wpisów.

„Kryzys egzystencjalny” to najwyraźniej stały problem towarzyszący Mice, która na większości zdjęć wygląda na smutną i przygnębioną. Opiee z kolei jest ciągle radosna i uśmiechnięta, co stawia ją w wyraźnej opozycji do towarzyszki. Na tym polega jednak niezwykłość tego duetu, który skradł serca użytkowników mediów społecznościowych.

Czytaj także:

Nie ma zębów, a i tak jest gwiazdą. Ten chihuahua skradł serca internautów