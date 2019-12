Zabójstwo Tessy Majors wstrząsnęło Nowym Jorkiem. W sprawie zatrzymano... 13-latka

Jak powiedziała policja, pani Majors, studentka pierwszego roku z Wirginii, która interesowała się dziennikarstwem i grała w zespole rockowym, spacerowała po Morningside Park na Manhattanie w środę wieczorem. Szczegóły spraw przedstawił w piątek detektyw Vincent Signoretti. 13-letni chłopak miał zeznać, że on i dwóch jego kolegów pojechali do Morningside Park w celu okradania ludzi. – Początkowo szli za jakimś mężczyzną z zamiarem okradzenia go, jednak postanowili tego nie robić – mówił Signoretti. Trójka zauważyła później w parku 18-letnią Majors. Aresztowany 13-latek zeznał, że jego dwaj przyjaciele złapali dziewczynę i zaczęli wyjmować rzeczy z jej kieszeni. Około godziny 19:00 jeden z nich kilka razy dźgnął nożem studentkę. Detektyw przekazał, że 13-latek zeznał, że pamięta, iż pióra z kurtki dziewczyny zaczęły latać w powietrzu. 18-latka później w jakiś sposób przeczołgała się po schodach i udało jej się dostać z parku na ulicę, gdzie została znaleziona martwa przez ochroniarza z kampusu.

Zeznania 13-latka doprowadziły policję do dwóch innych podejrzanych w sprawie. Jeden z nich ma 14 lat i został przesłuchany w piątek. Wszystko wskazuje na to, że trzeci poszukiwany obecnie w sprawie chłopak to ten, który dźgnął nożem kobietę.

Tessa Majors dorastała w Charlottesville w stanie Wirginia i niedawno przeprowadziła się do Nowego Jorku, aby rozpocząć studia. Weekendy spędzała na śpiewaniu i graniu w zespole. Jesienią wraz ze swoim zespołem Patient O wydała swój pierwszy album, a w październiku zagrali pierwszy koncert. Jej ojciec Robert Inman Majors jest pisarzem i nauczycielem na James Madison University w Wirginii.

