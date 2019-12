Poznaliśmy najpiękniejszą kobietę świata w konkursie Miss World. Nie najgorsze miejsce Polki

14 grudnia w Londynie odbył się finał konkursu piękności Miss World 2019. Tytuł najpiękniejszej kobiety na świecie zdobyła 23-letnia Toni-Ann-Singh z Jamajki. Miss World 2019 jest absolwentką psychologii.

„ Moja Jamajko, słodka Jamajko - zrobiliśmy to! Moje serce jest pełne miłości i wdzięczności. Dziękuję bardzo za wiarę we mnie. Zmusiliście mnie do uwierzenia w siebie. Jestem nie tylko zaszczycona, ale i pokorna, będąc 69. Miss World ” – napisała Toni-Ann-Singh na swoim koncie na Instagramie. – „ Dziękuję mojej rodzinie i moim znajomym. Miłość i wsparcie, które wlaliście we mnie pozwala mi teraz przelać je na świat ” – dodała.

Nowa miss podziękowała też swojej matce, kilkukrotnie podkreśliła, że ją kocha i nazwała ją najlepszym kibicem i „absolutnie najlepszym przyjacielem”.

Tradycyjnie, koronę nowej miss wręczyła zeszłoroczna tryumfatorka, Vanessa Ponce De Leon z Meksyku.

Pierwszą wicemiss została Francuzka Ophély Mézino, która byłą jedyną Europejką w czołowej dwunastce. Za nią uplasowała się Suman Rao z Indii, Elís Miele Coelho z Brazylii i Nyekachi Douglas z Nigerii.

Nie najgorsze miejsce zajęła też Polka Milena Sadowska. Miss Polonia 2018, jako jedna z nielicznych Europejek dotarła do TOP 40 konkursu.

Miss World 2019

W konkursie Miss World 2019 brało udział ponad 120 kobiet. Konkurs został utworzony 29 lipca 1951 roku przez Erica Morleya. Obok Miss Universe, Miss International i Miss Earth należy do tzw. wielkiej czwórki międzynarodowych konkursów piękności.

Wśród startujących w konkursie Polek, tylko Aneta Kręglicka sięgnęła po koronę Miss World w 1989 r.

