Greta Thunberg przeprasza za swoje słowa. „Chcę, żeby to było jasne”

– Musimy upewnić się, że nie mogą tego zrobić. Upewnimy się, że postawimy ich pod ścianą i że będą musieli wykonać swoja pracę i chronić naszą przyszłość – stwierdziła Greta Thunberg. Tuż po tych słowach w sieci pojawiły się głosy krytyków, którzy stwierdzili, że 16-latka nawoływała do przemocy wobec światowych liderów, którzy uchylają się od odpowiedzialności za walkę ze zmianami klimatu.

Greta Thunberg przeprosiła za swoje słowa i wyjaśniła, że wszystko jest winą tłumaczenia słów z języka szwedzkiego. W jej ojczystym języku sformułowanie oznacza „pociągnięcie ludzi do odpowiedzialności” i podkreśliła, że jej strajk na rzecz klimatu powinien pozostać pokojowym. „Wczoraj powiedziałam, że musimy pociągnąć do odpowiedzialności naszych przywódców i niestety użyłam sformułowania: »postawić ich pod ścianą«. To w języku szwedzkim: »att ställa någon mot väggen« – oznacza pociągnięcie kogoś do odpowiedzialności” – napisała na Twitterze.

„To się dzieje, gdy improwizujesz przemówienie w twoim drugim języku. Ale oczywiście przepraszam, jeżeli ktoś to źle zrozumiał. Chcę, żeby to było jasne, że zarówno ja, jak i cały strajk na rzecz klimatu, jesteśmy przeciwni każdej możliwej formie przemocy. To oczywiste, ale uznałam, że i tak to podkreślę” – dodała.

