Była miss uznana przed sądem za winną finansowania terroryzmu. Wpłaciła 45 dolarów

Amaani Noor w czwartek 12 grudnia przed sądem w Liverpoolu została uznana za winną finansowania terroryzmu. Śledczy ustalili, że przekazując 23 maja ubiegłego roku 45 dolarów organizacji „The Merciful Hands”, wiedziała, że pieniądze te mogą zostać wykorzystane na cele terrorystyczne.

Jak informuje „The Telegraph”, Noor to była półfinalistka brytyjskiego konkursu Miss Teen. Przez pewien czas była partnerką profesjonalnego piłkarza. Jednak, jak sama stwierdziła przed sądem, zerwała z nim w wieku 18 lat, kiedy odkryła jego niewierność.

Wtedy zbliżyła się do środowiska radykalnych islamistów, z którym kontaktowała się przez internet. W swoje 20 urodziny przez internetową wideokonferencję „poślubiła” mężczyznę z którym poznała się przez internet. Powiedziała, że ​​opisał się jako „niezależny” bojownik walczący w Syrii, a ona uważa, że ​​walczy o islam i prawo szariatu. Planowała do niego dołączyć, a w chwili, gdy zatrzymała ją policja miała już wykupiony lot do Turcji.

21-latka kontaktowała się przez internet również z inną kobietą Wiktorą Webster, która przyznała się do trzech zarzutów zbierania funduszy sprzecznych z ustawą o terroryzmie z 2000 roku. W sądzie Noor twierdziła, że ​​przekazała pieniądze, wierząc, że zostaną przeznaczone na zakup żywności dla kobiet i dzieci w Syrii.

Noor i Webster mają usłyszeć pełny wyrok i poznać wymiar kary w piątek 20 grudnia.

