Ciało zaginionego 15-latka na drodze wiejskiej. Zatrzymano podejrzanego o morderstwo

W ubiegły piątek Matthew Mason został tymczasowo aresztowany w związku ze śmiercią 15-letniego chłopca. Ciało Alexa Roddy’ego zostało odnalezione na wiejskiej drodze w Cheshite. 18-letni Mason został oskarżony o morderstwo. Jeszcze dziś ma pojawić się w sądzie Crewe Magistrates.

„Będzie go bardzo brakowało”

Alex zaginął w ubiegłym tygodniu. Rodzina do chwili przekazania przez śledczych informacji o śmierci chłopca, liczyła na to, że odnajdzie się cały i zdrowy. „Alex był bardzo kochającym, opiekuńczym, życzliwym, lojalnym, a przede wszystkim ufającym młodym chłopcem. Kochał życie i zaprzyjaźniał się z ludźmi” – poinformowała rodzina zmarłego w oświadczeniu. „Będzie go bardzo brakowało” – dodali bliscy chłopca.

Alexa w mediach społecznościowych wspominają jego koledzy i koleżanki z klasy. Piszą o jego „zarażającym uśmiechu rozświetlającym otoczenie”. W miejscu, w którym odnaleziono ciało 15-latka na znak pamięci położono kwiaty

