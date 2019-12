Izba Gmin już w piątek zajmie się umową brexitową

W czwartek 17 października 2019 roku, po wielu miesiącach dyskusji i spekulacji, politycy podjęli decyzję dotyczącą brexitu. „Tam, gdzie jest wola, tam jest porozumienie – mamy je! Jest to uczciwa i wyważona umowa dla UE i Wielkiej Brytanii. Świadczy o naszym zaangażowaniu w poszukiwanie rozwiązań. Rekomenduję Radzie Europejskiej zatwierdzenie tej umowy" – napisał na Twitterze Jean Claude Juncker. – Mamy świetną nową umowę (…) – teraz parlament powinien dokończyć sprawy związane z brexitem, abyśmy mogli przejść do innych priorytetów – komentował premier Wielkiej Brytanii.

Co zawiera nowa umowa?

Kwestie sporne stanowiły ustalenia związane z Irlandią i Irlandią Północną. Co jest zapisane w umowie? Negocjatorzy wypracowali porozumienie, które utrzymuje Irlandię Północną na obszarze celnym Zjednoczonego Królestwa, a także pozwala uniknąć potrzeby utworzenia granicy celnej między Irlandią a Irlandią Północną. Michel Barnier, główny negocjator ds. brexitu przyznał, że negocjacje w sprawie granicy z Irlandią były czasami „intensywne” i „trudne”. W ramach „złożonego planu dwutorowego przepisy UE będą miały zastosowanie do wszystkich towarów w Irlandii Północnej, co oznacza, że ​​nie będzie konieczności przeprowadzania kontroli na granicy". – Od pierwszego dnia tak naprawdę liczą się mieszkańcy Irlandii i Irlandii Północnej – powiedział Barnier. – Najważniejszy jest pokój – dodał. Szczegółowe ustalenia zostały opublikowane w dokumencie, który zawiera 64 strony. Przywódcy 27 państw Unii Europejskiej poparli porozumienie w sprawie brexitu. Na chwilę obecną zakłada się, że umowa w sprawie brexitu wejdzie w życie 1 listopada 2019 roku.

Izba Gmin zajmie się umową

W czwartek 12 grudnia Brytyjczycy poszli do urn, aby wybrać nowy parlament. W wyborach zdecydowanie wygrała Partia Konserwatywna, która ma samodzielną większość - 365 deputowanych. Rzecznik Borisa Johnsona poinformował, że w już w najbliższy piątek - 20 grudnia - premier wniesie pod obrady Izby Gmin umowę w sprawie brexitu. Jeśli Izba Gmin przyjmie umowę, będzie to oznaczało, że Wielka Brytania najprawdopodobniej wyjdzie z UE 31 stycznia. Ponadto, opcja tzw. twardego brexitu bez porozumienia z Unią Europejską nie będzie możliwa.

