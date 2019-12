Ten pies to sama słodycz. Sami zobaczcie

Te liczby mówią same za siebie. Profil Marutaro na Instagramie śledzi 2,5 mln użytkowników, co plasuje go w czołówce najpopularniejszych zwierząt w mediach społecznościowych. Uroczy przedstawiciel rasy shiba inu mieszka w Japonii i jest prawdziwym powodem do dumy dla swojego właściciela. Nie dość, że wciąż zyskuje popularność w sieci, to stał się swego rodzaju marką. Właściciel czworonoga utworzył sklep internetowy, gdzie można kupić gadżety sygnowane wizerunkiem Marutaro. Znajdziemy tam m.in. kubki, aromatyczne herbaty czy kartki świąteczne. Fani psa mogą zamówić nawet kalendarz na przyszły rok czy szalik ze zdjęciem pupila.

Rasa shiba ina

Psy rasy shibu ina są przedstawicielami rasy należącej do szpiców i pochodzą z górzystych terenów na terenie Japonii. W przeszłości hodowano je głównie jako towarzyszy podczas polowań na dziki i ptactwo, teraz stają się najczęściej pupilami domowymi. Sławę zyskały szczególnie za sprawą memów internetowych, na których przedstawiano tzw. pieseła.

