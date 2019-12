Ponad 50 homoseksualnych deputowanych w nowej Izbie Gmin. Najwięcej z Partii Konserwatywnej

Jak pisze „Sunday Times” wybrany 12 grudnia parlament jest „najbardziej homoseksualnym parlamentem świata”. Na 650 posłów Izby Gmin, ponad 50 parlamentarzystów otwarcie mówi o swoim homoseksualizmie lub biseksualizmie. Najwięcej z nich należy do Partii Konserwatywnej. 24 posłów tej partii to homoseksualiści lub biseksualiści. W Partii Pracy to 18 osób.

Jednym z nowych posłów Torysów otwarcie mówiących o swoim homoseksualizmie lub biseksualizmie jest Elliot Colburn, który zapowiada, że w parlamencie będzie "w 100 proc. walczył o prawa osób transseksualnych. W kampanii wyborczej publicznie całował się ze swoim partnerem, w odpowiedzi na homoseksualne ataki.

- Chciałem pokazać, że nie damy się zastraszyć i nie będziemy się ukrywać tylko dlatego, że ludzie nie czują się przy nas komfortowo. To ma pokazać innym zrozumieć, że jesteśmy jak każda inna para – podkreślał.

Innym nowym posłem wybranym z list Partii Konserwatywnej jest Imran Ahmad Khan. Jest on uznawany za pierwszego posła geja, który jest jednocześnie muzułmaninem.

Zadeklarowanym homoseksualistą z Partii Konserwatywnej jest również Jacob Young, który zamierza wziąć ślub ze swoim partnerem w kaplicy na terenie parlamentu.

