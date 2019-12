Znaleźli wychudzonego, rannego psa we własnym domu. Nie mogli podjąć innej decyzji

Jack i Emily Jokinen oraz ich miesięczna córeczka niczego nieświadomi spali. Po godzinie 4.00 Emily otworzyła drzwi sypialni i ujrzała na schodach niezwykłego gościa. Pies, którego zobaczyła był ranny, wygłodniały i utykał. Państwo Jokinen byli zaskoczeni. Nie wiedzieli, w jaki sposób zwierzę dostało się do ich domu. Postanowili przeprowadzić szybkie śledztwo. Obejrzeli nagranie z monitoringu, a wtedy wszystko stało się jasne. Jack wyszedł na spacer z innym psem kilka godzin wcześniej i nie domknął drzwi. Następnie porywisty wiatr otworzył je dość szeroko.

„To świetna wiadomość”

– Ze wszystkich złych rzeczy, które mogą się zdarzyć, gdy drzwi wejściowe pozostaną otwarte, skończyć ze słodkim psem, który potrzebuje tylko kochającego domu, to jest świetna wiadomość – powiedział Jack. Mężczyzna wraz z żoną zawieźli psa do weterynarza, aby sprawdzić czy ma chip identyfikacyjny. Okazało się, że nie został wszczepiony zwierzęciu. Suczka Suzyn była bardzo zaniedbana. Na pierwszy rzut oka było widać, że jest wygłodzona. Dodatkowo miała pchły, a także nie przeszła ważnych szczepień. Lekarze oszacowali, że pies ma 9 lat. Jego nowa rodzina zapowiada, że zapewni Suzy „godne życie aż do końca”.

