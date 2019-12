Ten pies pochłania wszystko, więc właściciele założyli mu kaganiec. Zjadł go

Pewnie każdy właściciel szczeniaka wie, jakie zniszczenie potrafią siać te zwierzęta. Pogryzione buty, rozszarpane książki i pluszaki dzieci – to tylko preludium. Dexter to pies, któremu właściciele postanowili założyć kaganiec, ponieważ zjadał wszystko, co miał w zasięgu wzroku. Niestety, nie udało się powstrzymać zapędów zwierzęcia, bo czworonóg zjadł… własny kaganiec. Co prawda, nie metalowy, ale jednak.

„Mamy nadzieję, że w końcu z tego wyrośnie”

– Wszystko zaczęło się od tego, że zjadł zawartość jednej z szuflad mojej córki około rok temu i trwa do tej pory – powiedział Teri Gumpert. – Założyliśmy mu kaganiec, ale wygląda na to, że wujek Casper – nasz starszy spaniel – pomógł mu rozluźnić go do tego stopnia, że Dexter mógł w niego wbić zęby i zaczął go jeść – relacjonował mężczyzna. – Mamy nadzieję, że w końcu z tego wyrośnie, ponieważ w tej chwili nie możemy oderwać od niego wzroku – dodają właściciele zwierzęcia.

Pies ze względu na swoje zapędy miał poważne problemy ze zdrowiem. Weterynarz musiał czterokrotnie operować Dextera, aby usunąć to, co zjadł.

