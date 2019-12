Książę Karol chciał poślubić inną kobietę. Musieli się rozstać, bo nie była dziewicą

Książę Karol kilkadziesiąt lat temu poznał Kamilę, która była dla niego „bratnią duszą”. Wybranka monarchy postanowiła jednak zakończyć romans i wrócić do swojego męża, Andrew Parkra Bowlesa, którego poślubiła trzy lata wcześniej. Syn Elżbiety II rzucił się wówczas w wir spotkań z innymi kobietami, by jeszcze przed ukończeniem 30. roku życia zmienić stan cywilny. Jak podaje portal Marie Claire, mało brakowało, a książę Karol poślubiłby Davinę Sheffield.

Odrzucane oświadczyny

24-letnia wówczas Sheffield miała idealne zadatki na dołączenie do rodziny królewskiej, ponieważ jej dziadek Lord McGowan był znanym przemysłowcem. Co więcej, kuzynka Sheffield poślubiła później Davida Camerona, a sama 24-latka od młodości poruszała się w odpowiednich kręgach towarzyskich. Sam książę Karol najwyraźniej bardzo dobrze czuł się w towarzystwie kobiety, której planował się oświadczyć. Wówczas jednak do akcji wkroczył James Beard, z którym Sheffield wcześniej się spotykała. Mężczyzna w rozmowie z jednym dziennikarzy ujawnił, że sypiał z 24-latką, co całkowicie przekreśliło ją w oczach rodziny królewskiej. Zgodnie z ówczesną tradycją, kobieta poślubiająca monarchę musiała być dziewicą. Książę Karol z bólem serca musiał zakończyć relację z kobietą, która miała zostać jego żoną.

Następca tronu szybko otrząsnął się po zerwaniu z Sheffield i kontynuował poszukiwania przyszłej małżonki. W 1980 roku oświadczył się Amandzie Ellingworth, czyli wnuczce Louisa Mountbattena. Ta jednak odmówiła tłumacząc, że nie chce żyć „w blasku królewskich reflektorów” . Jeszcze w tym samym roku książę Karol zaproponował małżeństwo Annie Oates, córce szkockiego właściciela ziemskiego. Ta zakończyła związek po przyjęciu z okazji 80. urodzin Królowej Matki, ponieważ syn Elżbiety II ignorował ją przez cały wieczór. Ostatecznie w 1981 roku książę Karol poślubił Dianę Spencer, z którą doczekał się dwóch synów.

