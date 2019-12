Małe koale na opuszkach psich łap? Internauci to widzą

Przyglądaliście się kiedyś chmurom i zastanawialiście się, co mogą przedstawiać? Trochę wyobraźni i codzienność nabiera innego wyrazu, prawda? Użytkownik Twittera o pseudonimie 41Strange niedawno zauważył, że opuszki na psich łapach przypominają… małe koale. Wystarczy aktywować pokłady kreatywności i ruszyć wodze fantazji, aby to zobaczyć. Internauci masowo zaczęli sprawdzać, czy dostrzegą kształt koali na łapach ich pupili. Co tu dużo mówić… Odpowiedź mogła być tylko jedna.

Czytaj także:

Chciał, żeby jego pies wyglądał groźniej. Postanowił obciąć mu uszy