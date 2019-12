30 osób zakażonych bakterią. Wszystkiemu winne są...szczeniaki

Centrum Kontroli i Prewencji Chorób przekazało, że u 30 osób z 13 różnych amerykańskich stanów zdiagnozowano zakażenie odpornym na leki szczepem bakterii campylobacter jejuni. Badacze twierdzą, że za infekcję odpowiedzialne są...szczeniaki. 24 osoby, u których wykryto bakterie, miało kontakt ze szczeniakami, 15 z nich odwiedziło sklep zoologiczny krótko przed zakażeniem – większość poszła do placówek sieci Petland. Do zakażeń doszło na przełomie kilku miesięcy – od stycznia do listopada 2019 roku, a wśród chorych są osoby w wieku od kilku miesięcy do 70 lat.

Centrum Kontroli i Prewencji Chorób twierdzi, że przypadków zakażeń może być znacznie więcej, jednak bakteria nie zawsze mogła być prawidłowo zdiagnozowana, bądź też chorzy w ogóle nie zgłosili się do lekarza myląc objawy infekcji z zatruciem pokarmowym. Sieć sklepów Petland wydała oświadczenie, w którym zaznaczono, że zostaną podjęte działania, aby ustalić źródła pojawienia się bakterii i jak najszybciej je wyeliminować. „Zdrowie i bezpieczeństwo naszych klientów jest dla nas najważniejsze” – podkreślono.

Czym jest Campylobacter jejuni?

Campylobacter jejuni to rodzaj bakterii, która powoduje ostre zapalenie żołądka i jelit, które może mieć wrzodziejący ostry przebieg. Objawy infekcji to osłabienie, bóle podbrzusza, mdłości, gorączka do 40 st. a także stany zapalne jelit oraz biegunka. Jesto to najczęstsza bakteria, która przenosi się na ludzi od psów i kotów. Objawy pojawiają się od 2 do 5 dni po kontakcie z zainfekowanym zwierzakiem. Lekarze radzą, aby po kontaktach z nieznanymi czworonogami myć ręce, szczególnie jeśli mamy zamiar coś jest. Apelują także do właścicieli psów i kotów, aby nie dać się lizać po twarzy oraz otwartych ranach.

