Strzelanina w centrum Moskwy, w pobliżu siedziby FSB. Są ofiary śmiertelne

Według relacji świadków do strzelaniny miało dojść w pobliżu ulicy Wielka Łubianka. Moskiewski korespondent „Faktów” TVN Andrzej Zaucha twierdził, że strzały padły w biurze podawczym w budynku FSB. Ze sprzecznych doniesień medialnych trudno wnioskować czy napastników było więcej, czy też chodziło o samotny atak. Źródła nie są też zgodne co do liczby ofiar. Najczęściej mówi się o co najmniej jednej zabitej osobie. Dziennikarze „Izwiestii” donoszą jednak nawet o trzech ofiarach śmiertelnych. Z nieoficjalnych informacji wynika, że wśród zabitych jest funkcjonariusz policji.

Wszystkie media podkreślają za to, że ogień otwarto w pobliżu głównego gmachu Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Strzelec miał później zabarykadować się w jednym z budynków przy ulicy. W mediach społecznościowych pojawiły się już nagrania pokazujące, że rzeczywiście doszło do strzelaniny. Słychać długie serie z karabinu, widać też uciekających przed niebezpieczeństwem przechodniów.

Cytowany przez agencję RIA Nowosti rzecznik FSB potwierdził, że doszło do ataku. Przyznał, że są ranni, nie chciał mówić jednak o zabitych. Przekazał jedynie, że napastnik został „zneutralizowany”. Ustalanie tożsamości strzelca trwa. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że prezydent Władimir Putin został powiadomiony o sprawie.