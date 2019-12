Świnki smażące naleśniki czy robiące zakupy? Tego raczej nie da się „odzobaczyć”

Bohaterami instagramowego profilu prissy_pig jest rodzina złożona z pięciu świnek i psa. Mops wprawdzie często pojawia się na zdjęciach, ale trudno nie oprzeć się wrażeniu, że prym i tak wiodą jego różowi towarzysze. Konto zwierząt obserwuje ponad 700 tys. użytkowników, a oprócz profilu w mediach społecznościowych, właściciele czworonogów prowadzą sklep internetowy oraz bloga. Fani świnek mogą kupić kalendarze, koszulki, bluzy, torby oraz kubki z wizerunkami zwierząt. Nie są to tanie rzeczy, a za kubek trzeba zapłacić co najmniej 15 dolarów. Koszulki wyceniono na 22 dolary, a bluza to wydatek o 14 dolarów droższy.

Na blogu znajdziemy z kolei informacje na temat nietypowej rodziny. Priscilla, czyli innymi słowy Prissy, urodziła się w kwietniu 2013 roku. Lubi nosić barwne kokardy i perły. „Prissy to to prawdziwa, pełna klasy diwa. Me jedno oko niebieskie, a drugie brązowe. Jest niezwykle inteligentna, bardzo czujna i uwielbia się przytulać” – zapewniają jej właściciele. Partnerujący jej Pop również ma 6 lat, a fani kojarzą go dzięki nietypowym wybrykom. „Jest leniwym facetem, który uwielbia głaskanie po brzuchu i spacery na plażę” – czytamy. Na zdjęciach pojawiają się także Posey, Pink, Penn oraz pies Pigtail, który bardzo lubi bawić się ze świnkami.

