Pies policyjny ukradł zabawkę. Został przyłapany na gorącym uczynku

Policjanci z amerykańskiego Franklin zorganizowali akcję charytatywną zbierając zabawki na rzecz jednej z fundacji. Zgromadzone prezenty schowali w pomieszczeniu, które zapomniano zamknąć. To doprowadziło do zabawnej sytuacji z udziałem Bena, czyli psa należącego do funkcjonariuszy.

„Otrzymaliśmy dzisiaj niesamowicie cenną lekcję. Jeśli masz pomieszczenie pełne zabawek gotowych na przekazanie do fundacji Santa, powinieneś zamknąć drzwi do sali lub trzymać zabawki na wysokości” – napisali policjanci z miasta Franklin w amerykańskim stanie Tennessee. „Jeśli nie, to golden retriever będzie powoli gromadził je w ciągu dnia i przenosił na swoje legowisko” – dodali. Mundurowi dołączyli nagranie z udziałem Bena, czyli psa, który jest maskotką komisariatu i bohaterem wielu zdjęć udostępnianych przez służby. Ben, który został przeszkolony jako pomoc w sytuacjach kryzysowych oraz towarzysz policjantów mających stresujące doświadczenia, zabrał małe nosidełko z lalką i ani myślał oddać je funkcjonariuszom. Jeden z nich podążał za czworonogiem z kamerą, dokumentując jego dyskretną ucieczkę pod biurko, gdzie czekała już inna zabawka „zarekwirowana” przez zwierzę. Filmik z jego udziałem został udostępniony przez 1,3 tys. użytkowników i doczekał się 1,9 tys. reakcji oraz ponad 400 komentarzy. Materiał obejrzano w sumie 93 tys. razy. Czytaj także:

Ben – pies pracujący na komendzie policji w amerykańskim Franklin Galeria: