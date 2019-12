80-latka na pogrzebie syna użądliła pszczoła. Finał tej historii jest tragiczny

Raul Diniz przeżywał ostatnio bardzo trudne chwile. Jego syn zmarł w wieku zaledwie 45 lat. Kochający ojciec, mimo podeszłego wieku nie wyobrażał sobie, żeby mogło go zabraknąć na tak ważnej uroczystości. W pewnym momencie 80-latka użądliła pszczoła. Mężczyzna został zabrany do jednego z brazylijskich szpitali. Mimo usilnych starań lekarzy nie udało się go uratować. Mężczyzna zmarł.

Jak informuje Express.co.uk, pogrzeb 45-letniego syna Raula Diniza musiał zostać przerwany. Przedstawiciele policji przekazali w rozmowie z lokalnymi mediami, że pszczoła zaatakowała nie tylko ojca zmarłego, ale także 10 innych osób.

Śledczy prowadzą dochodzenie w celu ustalenia wszelkich okoliczności zdarzenia. Wszystko wskazywało na to, że mężczyzna zmarł z powodu silnej reakcji alergicznej z powodu użądlenia przez pszczołę. Do tragedii doszło w czwartek 19 grudnia 2019 roku. Krewny rodziny przekazał, że 80-latek zostanie pochowany wraz z synem, który był jego jedynym dzieckiem.

