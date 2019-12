Książę Filip trafił do szpitala. Pałac Buckingham mówi o „środkach ostrożności”

Mąż królowej Elżbiety został przyjęty do prywatnego szpitala im. Króla Edwarda VII w Londynie. Pałac Buckingham przekazał, że przewiezienie księcia Filipa do szpitala to nie był nagły przypadek. Z komunikatu wynika, że członek brytyjskiej rodziny królewskiej trafił na obserwację i leczenie już istniejących schorzeń. Taki krok w ramach „zachowania środków ostrożności” miał mu zalecić lekarz, który opiekuje się rodziną królewską. Jak podaje CNN, 98-letni książę Filip został do szpitala w stolicy Wielkiej Brytanii przetransportowany z Sandringham w Norfolk, gdzie członkowie rodziny królewskiej planowali spędzić nadchodzące święta. Do budynku miał wejść o własnych siłach.

Kim jest książę Filip?

Książę Filip pochodzi z duńskiego rodu królewskiego Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg. Urodził się w Grecji jako członek greckiej i duńskiej rodziny królewskiej. Z przyszłą królową Elżbietą ożenił się w 1947 roku. Po wstąpieniu Elżbiety na tron brytyjski jako małżonek królowej, Filip uczestniczył i pomagał jej w królewskich obowiązkach. W 2017 roku z racji wieku podjął decyzję o rezygnacji z wykonywania obowiązków publicznych. „Myślę, że trochę już w swoim życiu zrobiłem. Teraz przyszła pora, abym trochę odpoczął. Chciałbym poświęcić więcej czasu moim bliskim i ponosić mniejszą odpowiedzialność za to, co dzieje się w kraju” – napisał wówczas książę.

Z królową Elżbietą II mają czworo dzieci – Karola, Annę, Andrzeja i Edwarda.

