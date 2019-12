Termin brexitu niemal pewien. Izba Gmin poparła projekt porozumienia

Porozumienie w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej poparło 358 deputowanych, przeciw było 234. Ten wynik głosowania oznacza zielone światło dla procedowania ustawy w obu izbach parlamentu. BBC zwraca uwagę, że przewaga Partii Konserwatywnej w parlamencie jest tak duża, że cały proces powinien przebiegać bez większych trudności. Posiedzenia w sprawie brexitu zostały zwołane na 7,8 i 9 stycznia. Boris Johnson zaapelował, aby Izba Gmin zakończyła wówczas prace nad ustawą.

Co zawiera umowa?

Kwestie sporne stanowiły ustalenia związane z Irlandią i Irlandią Północną. Co jest zapisane w umowie? Negocjatorzy wypracowali porozumienie, które utrzymuje Irlandię Północną na obszarze celnym Zjednoczonego Królestwa, a także pozwala uniknąć potrzeby utworzenia granicy celnej między Irlandią a Irlandią Północną. Michel Barnier, główny negocjator ds. brexitu przyznał, że negocjacje w sprawie granicy z Irlandią były czasami „intensywne” i „trudne”. W ramach „złożonego planu dwutorowego przepisy UE będą miały zastosowanie do wszystkich towarów w Irlandii Północnej, co oznacza, że ​​nie będzie konieczności przeprowadzania kontroli na granicy". – Od pierwszego dnia tak naprawdę liczą się mieszkańcy Irlandii i Irlandii Północnej – powiedział Barnier. – Najważniejszy jest pokój – dodał. Szczegółowe ustalenia zostały opublikowane w dokumencie, który zawiera 64 strony. Przywódcy 27 państw Unii Europejskiej poparli porozumienie w sprawie brexitu.

