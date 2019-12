Biochemiczka została nową Miss Ameryki. Zobaczcie, co pokazała podczas finału

Na swojej drodze po tytuł Camille Schrier pokonała 50 konkurentek - reprezentantek pozostałych stanów USA i zgarnęła 50 tys. dolarów nagrody. Podczas swojego wystąpienia wyraziła nadzieję, że „przełamie stereotyp na temat tego, co to znaczy być Miss America”. Zwyciężczyni tegorocznej edycji może pochwalić się dwoma dyplomami naukowymi niższego stopnia oraz studiami doktoranckimi na kierunku farmacja. Jej obecną uczelnią jest Uniwersytet Virginia Commonwealth (Virginia Commonwealth University). Jak mówiła w rozmowie z jury (Kelly Rowland, Karamo Brown i Lauren Ash), „Miss America” to ktoś, kto powinien edukować. W tej roli zamierza spędzić cały przyszły rok, podróżując po Stanach i promując inicjatywę Mind Your Meds. Będzie uświadamiać Amerykanów w kwestii bezpieczeństwa zażywania leków.

