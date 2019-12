Zdjął tęczową flagę z kościoła i ją spalił. Trafi na 16 lat do więzienia

Adolfo Martinez został aresztowany w czerwcu 2019 roku. 30-latek groził osobom, które znajdowały się w jednym z klubów dla dorosłych. Zanim na miejsce przyjechała policja, został wyrzucony z lokalu. Kilkanaście minut później zerwał tęczową flagę z napisem Bóg wciąż przemawia ze Zjednoczonego Kościoła Chrystusowego w Ames w stanie Iowa, a następnie zabrał ją do domu i spalił. Zjednoczony Kościół Chrystusa w 2004 roku jako pierwszy Kościół chrześcijański w USA opowiedział się za małżeństwami homoseksualnymi. Pastorem we wspomnianym kościele-zborze protestanckim jest Eileen Gebbie, która otwarcie deklaruje, że jest lesbijką.

Kilka miesięcy później mężczyzna udzielił wywiadu jednej z lokalnych stacji telewizyjnych, w którym tłumaczył, że jest chrześcijaninem i nie akceptuje homoseksualizmu. Podkreślił, że spalił tęczową flagę celowo i świadomie i było to błogosławieństwo od Pana. W jego opinii nie popełnił przestępstwa, a jedynie zrobił to, co nakazuje mu jego wiara.

Adolfo Martinez został uznany za winnego tzw. zbrodni z nienawiści (hate crime), niepokojenia trzeciego stopnia oraz lekkomyślnego obchodzenia się z ogniem. Mężczyzna został skazany na karę 16 lat pozbawienia wolności. Prokurator Jessica Reynolds powiedziała, że 30-latek to pierwsza w historii hrabstwa osoba skazana za zbrodnię na tle nienawiści.

