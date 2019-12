Psie rodzeństwo nie wyobraża sobie bez siebie życia. Zobacz ich urocze zdjęcia!

Kaladin i Storm to dwaj bracia, którzy mieszkają w Denver w Kolorado. Są to psy rasy owczarek australijski. Storm ma tzw. umaszczenie marmurkowe czyli blue-merle. Charakteryzuje się ono srebrno-niebieską szatą z nieregularnymi czarnymi łatami i podpalaniem na pysku i kończynach a także intensywnie niebieskich oczach. Z kolei Kaladin ma umaszczenie red-merle czyli tz.w czekoladowy marmurek.

Owczarki australijskie zostały wyhodowane w Stanach Zjednoczonych. Uważa się, że ich protoplastami były psy, które zostały przywiezione przez osadników z innych krajów. Psy tej rasy mają zazwyczaj spory temperament, są wyjątkowo wytrzymałe, a także mają silnie rozwinięty zmysł obronny. Owczarki australijskie są chętne do nauki i gotowe do współpracy z człowiekiem. "Aussie" mają niezwykłą zdolność do przyswajania nowych sztuczek czy umiejętności. W kłębie psy tej rasy osiągają od 51 do 58 cm u samców i 46 do 53 cm u suczek. Dorosłe osobniki ważą zazwyczaj około 20 kg.

Profil uroczych czworonogów Kaladina i Storma na Instagramie obserwuje ponad 53 tysiące internautów.

