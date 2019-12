To jedne z największych psów na świecie. Gandalf wygląda jak mały niedźwiadek

Gandalf urodził się w 2017 roku, mieszka z właścicielami w Nowym Jorku i ma konto na Instagramie. Pirenejski pies górski swoje imię zawdzięcza postaci znanej fanom twórczości J.R.R. Tolkiena. Nawiązanie jest oczywiste, ponieważ czworonóg może pochwalić się idealnie białą sierścią, która przypomina kolor włosów i brody potężnego czarodzieja. Gandalf już oczarował internautów nie tylko swoim wyglądem przywodzącym na myśl małego niedźwiadka polarnego, ale również radosnym usposobieniem.

Pirenejskie psy górskie

Rasa ta – jak sama nazwa wskazuje – powstała w Pirenejach. Psy te zostały wyhodowane do pilnowania owiec. Już kilkumiesięczne szczeniaki były przyłączane do stada po to, aby od małego przystosowywały się do obecności owiec. Z czasem ich utrzymanie stało się zbyt kosztowne, dlatego pirenejskie psy górskie były sprzedawane właścicielom sporych nieruchomości w południowej Francji, aby broniły ich domów.

Choć psy tej rasy są czujnymi stróżami, są niezwykle łagodne i szybko przywiązują się do swoich właścicieli. Ponieważ czworonogi te są zazwyczaj bardzo niezależne, ważne jest, aby od małego konsekwentnie je szkolić. Pirenejskie psy górskie mają imponujące rozmiary. Ich wysokość w kłębie to 63-81 cm u psów i 58-78 cm u suk. Ważą zazwyczaj od 40 do nawet 55 kilogramów. Co ciekawe, pirenejczyki rodzą się z łatami, zwykle na głowie, w kolorze szarym, rudym lub borsuczym. Znaczenia te zazwyczaj bledną z wiekiem i stają się brudnożółte.

Czytaj także:

Psie rodzeństwo nie wyobraża sobie bez siebie życia. Zobacz ich urocze zdjęcia!