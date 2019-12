Pies zatrzymał przestępcę. Film z jego „skoku ninja” obejrzano ponad 2 mln razy

„Policja zastosowała K-9 i wystrzeliła gumowe pociski, aby zatrzymać podejrzanego” – napisali funkcjonariusze z miasta Corona leżącego na terenie amerykańskiej Kalifornii. Funkcjonariusze pisząc o K-9 mieli na myśli akcje z użyciem psów policyjnych, które niekiedy odgrywają kluczowe role podczas aresztowań. Tak było i tym razem, a pięcioletni przedstawiciel rasy malinois w efektywny sposób obezwładnił 31-letniego przestępcę, który uciekał swoim pick-upem przed ścigającymi go radiowozami.

Najpierw jeden z policjantów za pomocą gumowych pocisków rozbił boczną szybę w aucie Julio Ugalde Vasqueza, a później do akcji wkroczył wspomniany Duke. Pies popisał się skokiem, którego nie powstydziłby się wojownik ninja i obezwładnił podejrzanego. Ten nie mógł poradzić sobie z szarżującym zwierzęciem i ostatecznie się poddał. Jak podaje Fox News, z lekkimi obrażeniami trafił do szpitala. Po przejściu leczenia będzie oczekiwał na proces za „przestępstwo z użyciem broni palnej”, za co był ścigany przez służby. Materiał z udziałem Duke'a trafił na Twittera, gdzie w momencie publikacji tego tekstu miał już 2,4 mln wyświetleń.

Czytaj także:

