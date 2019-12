Policja ewakuowała jarmark w Berlinie. To tam trzy lata temu doszło do zamachu

Jak podaje agencja Reutera, policjanci ewakuowali nie tylko wszystkich gości obecnych na berlińskim Breitscheidplatz, ale również przerwali koncert w pobliskim Kościele Pamięci Cesarza Wilhelma. Służby przeszukały teren, na którym nie znaleziono żadnych podejrzanych przedmiotów, przez co zgłoszenie okazało się fałszywe. Policjanci wylegitymowali jedynie dwie podejrzanie zachowujące się osoby, ale nie doprowadziło to do aresztowań. Początkowo niemieckie media podawały, że za jednym z mężczyzn był wydany nakaz aresztowania. Funkcjonariusze szybko zweryfikowali te informacje i okazało się, że jest to jedynie zbieżność nazwisk.

Ewakuacja uczestników jarmarku oraz sprawdzanie tożsamości podejrzanych osób są naturalnymi środkami ostrożności w związku z wydarzeniami, jakie miały miejsce przy Breitscheidplatz w przeszłości. To właśnie tam trzy lata temu doszło do ataku terrorystycznego. Przypomnijmy, w zamachu, który Anis Amri przeprowadził 19 grudnia 2016 roku, zginęło 12 osób. Wśród ofiar był Łukasz Urban, polski kierowca, którego ciężarówkę uprowadził Tunezyjczyk. Zamachowiec uciekł z miejsca zdarzenia i został zastrzelony po czterech dniach przez policję w Mediolanie.

