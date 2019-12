Ojciec Rydzyk na cenzurowanym w Kanadzie? Wkrótce mogą zabronić mu głoszenia kazań

– Podejrzewam, że skończy się tym, że ojciec Rydzyk już nie będzie zapraszany do polskich parafii w Kanadzie. Będę bardzo zdziwiony, jeśli tak się nie stanie – stwierdził w rozmowie z Onetem Thomas Lukaszuk. Polityk dodał, że toruński redemptorysta wciąż może przyjeżdżać do Kanady i wydawać pieniądze. – Nam chodzi teraz o to, żeby parafie nie zapraszały go jako gościa. Tego typu postawa nie jest mile widziana w Kandzie – dodał. Ostatnio postać polskiego duchownego zwróciła uwagę w Kanadzie nie za sprawą Lukaszuka, a żydowskiej organizacji B’nai Brith, która walczy z nienawiścią oraz brakiem tolerancji.

„Ksenofobiczny charakter” przemówień

Abraham Silverman należący do wspomnianej organizacji spotkał się z arcybiskupem Edmonton i wyraził nadzieję, że kanadyjski Kościół weźmie pod uwagę możliwość zakazania głoszenia kazań w Kanadzie przez Rydzyka. Redemptorysta znany jest z głośnej krytyki LGBTQ czy ideologii gender, co nie podoba się części środowisk. – Abraham Silverman przedstawił swoje zastrzeżenia do przemówień ojca Rydzyka na terenie Kanady. Obie strony zgodziły się, że ich fragmenty były niestosowne. Miały ksenofobiczny charakter i nie odzwierciedlały wartości wyznawanych ani przez Kościół Katolicki, ani przez żydowską organizację, ani przez kanadyjskie społeczeństwo – przekazał Lukaszuk w rozmowie z Onetem.

Pochodzący z Gdyni polityk dodał, że krytyka skupia się na ojcu Rydzyku i nie ma nic wspólnego z Kościołem, ponieważ część wypowiedzi duchownego jest sprzecznych z nauką głoszoną przez instytucję. Arcybiskup Edmonton miał z kolei zapowiedzieć, że przeanalizuje wypowiedzi redemptorysty oraz nawiąże kontakt z biskupami oraz parafiami polonijnymi, by zwrócić ich uwagę na tę kwestię.

Lukaszuk apelował już wcześniej

Thomas Lukaszuk ma polskie pochodzenie. Polityk urodził się w Gdyni, jednak kiedy był dzieckiem, jego rodzina wyemigrowała do Kanady. Przez wiele lat sprawował urząd ministra w prowincji Alberta. Był także wicepremierem Alberty. Może się także pochwalić m.in. medalem od królowej Elżbiety za działalność charytatywną. Od kilku lat zajmuje się głównie doradztwem biznesowym, jednak lokalne media często zapraszają go w charakterze komentatora politycznego.

O Lukaszuku polska opinia publiczna usłyszała rok temu przy okazji wizyty w Kanadzie o. Tadeusza Rydzyka. Polityk stwierdził, że zarówno w Polsce, jak i na świecie coraz częściej pojawiają się trendy antyimigracyjne i nacjonalistyczne, co powoduje narastanie różnic społecznych. W związku z tym polityk zwrócił się z apelem do biskupa Calgary o zapoznanie się z życiorysem założyciela Radia Maryja. Lukaszuk chciał także pomóc w dostarczeniu papieżowi Franciszkowi petycji dotyczącej ukrócenia działalności politycznej redemptorysty, pod którą podpisało się blisko 90 tysięcy osób.

Czytaj także:

Kościół będzie uczestniczył w rozmowach dot. reformy sądów? „Powinniśmy być gotowi”