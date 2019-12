Geje stracili dziecko, teraz przerwali milczenie. „Zacząłem płakać”

Bart i Dave poznali się w 2011 roku. Jak przyznają mieszkający w Nowym Jorku mężczyźni, połączyły ich wspólne zainteresowania w postaci kultury japońskiej oraz aktywności fizycznej. Po kilku latach panowie pobrali się i zaczęli planować założenie rodziny. Przez długi czas nie mogli jednak zdecydować się, czy skorzystają z oferty adopcyjnej, czy może zatrudnią surogatkę. Po długich rozmowach ze znajomymi oraz analizą wszystkich wad i zalet takiego rozwiązania, zdecydowali się na drugi wariant.

„Spróbujemy jeszcze raz”

Mężczyźni nawiązali współpracę z lokalną kliniką, przeszli serię badań i po 10 miesiącach przydzielono im kobietę, która miała wydać na świat dziecko pary. Tym sposobem na świat przyszła Sloane, która szybko oczarowała swoich ojców. Ci postanowili postarać się o kolejne dziecko, a ich surogatka zaszła w ciążę. W październiku otrzymali jednak druzgocącą wiadomość.

– Siedziałem w pracy, kiedy zadzwonił mój telefon. „Cześć Bart, tu Patricia z kliniki płodności. Bardzo mi przykro.”.. – tak Bart relacjonował rozmowę. – Nasza surogatka poroniła i straciliśmy dziecko. Od razu zacząłem płakać – dodał. Po powrocie do domu mężczyzna zaczął bawić się ze Sloane, ponieważ jego mąż przebywał w delegacji w Dublinie. Czas spędzony z córką pomógł mu oswoić się ze śmiercią drugiego dziecka. – Tak, straciliśmy dziecko, ale spróbujemy jeszcze raz bez względu na to, co się stanie. Mam ogromne szczęście żyć w dzisiejszych czasach, kiedy to mogę mieć męża i współpracować z surogatką – podsumował.

