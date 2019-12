11 osób nie żyje, 300 w szpitalach. Tragiczne zatrucie świątecznym alkoholem

Co najmniej jedenaście osób nie żyje, a ponad 300 jest poddawanych leczeniu w szpitalach na skutek zatrucia skażonym alkoholem kokosowym. Do tragedii doszło w Filipinach, a spora część ofiar to uczestnicy świątecznych uczt – podaje Reuters, powołując się na miejscowe władze.

Przypadki zatrucia odnotowano w dwóch prowincjach, Laguna i Quezon, leżących na południe od Manili. Do szpitali trafiły osoby, które wcześniej spożywały tradycyjny napój alkoholowy o nazwie lambanóg. Jest to rodzaj ponad 40-procentowej wódki wytwarzanej przez destylację sfermentowanego mleczka kokosowego. Jak podaje agencja Reutera, wiele osób zostało przyjętych do szpitali po ponagleniu burmistrza Venera Munoza z Rizal w prowincji Laguna. Włodarz w rozmowie z lokalnymi mediami przyznał, że część skażonego alkoholu pochodziła z jego miasta. Próbki alkoholu zostały poddane analizie na zlecenie Departamentu Zdrowia. W komunikacie potwierdzono, że wszystkie osoby hospitalizowane z objawami zatrucia spożywały wcześniej lambanóg. „Część kupili na własną rękę do wypicia w weekend i na przyjęciach urodzinowych, podczas gdy inni ludzie otrzymali (alkohol – red.) od lokalnych urzędników na przyjęciach świątecznych” – podkreślono w komunikacie. Czytaj także:

