Otwarto psie przedszkole dla szczeniaków. Zobacz urocze zdjęcia!

Właściciele psów nie zawsze mają czas, żeby poświęcić zwierzakom wystarczająco dużo uwagi. Problem dotyczy zwłaszcza szczeniąt, które wymagają więcej opieki niż dorosłe psy. Na ratunek przychodzi psie przedszkole połączone z hotelikiem. W Korei Południowej otworzono tego typu placówkę o nazwie Puppy's Spring. Ośrodek zapewnia opiekę oraz szkolenie dla psów powyżej 12 tygodnia życia. Każdego ranka właściciele zwierząt domowych przynoszą swoje szczeniaki do przedszkola i przekazują je profesjonalnym trenerom. Czworonogi oprócz spacerów biorą udział w specjalnych szkoleniach. Tak jak w i przedszkolu dla dzieci, jest również czas na leżakowanie.

W przedszkolu może przebywać naraz do 25 szczeniąt. Opłata za pobyt wynosi od 210 do 670 dolarów miesięcznie. Jej wysokość jest uzależniona od ilości kursów i szkoleń, z których korzysta dany szczeniak. Dyrektor placówki tłumaczy, że powstała ona po to, aby ułatwić opiekę nad psem tym, którzy pracują w pelnym wymiarze godzin. - Niektóre zawody wymagają wielogodzinnej pracy poza domem. Chcemy wyjść naprzód takim pracownikom, aby nie musieli rezygnować z posiadania zwierzęcia - podkreśla. Psie przedszkole to również całkiem dochodowy biznes. Szacuje się, że w przyszłym roku branża akcesoriów i usług dla zwierzaków domowych będzie warta ponad 3,3 mld dolarów.