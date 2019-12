Te psy nie mogą narzekać. Zobaczcie, jaki dostały prezent

Na początku grudnia dla psów, które mieszkają w Manchester Dogs Home, czyli miejscu przeznaczonym dla czworonogów, które zostały porzucone, wolontariusze przygotowali nie lada niespodziankę. Dla zwierząt stworzono specjalny domek. Nie po to jednak, aby mogły się w nim ogrzać, a po to, by mogły zaspokoić swój apetyt. Brzmi pomysłowo?

„Miały wspaniały dzień”

Domek został zbudowany z… psich przysmaków. Nic więc dziwnego, że węch zwierząt od razu doprowadził je do źródła pięknych zapachów. Jak można się łatwo domyślić, psy niezwłocznie przystąpiły do „wyburzania domu”, co wszyscy przyjęli z rozradowaniem. Zwierzęta tego dnia wystąpiły w świątecznych stylizacjach. Miały na sobie reniferowe opaski, które dodawały świątecznego klimatu, mimo że wokół nie było śniegu. – Wszystkie psy miały wspaniały dzień i szczerze mówiąc, myślę, że my również, ponieważ obserwowaliśmy, ile radości im to przyniosło – powiedziała Anna Stansfield, która zaangażowała się w akcję.

