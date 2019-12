22-latka przeszła do historii. Nie ma dłoni, dostała się do słynnego zespołu

Sydney urodziła się bez lewej dłoni. Już jako 6-latka marzyła, by wstąpić do zespołu tanecznego Radio City Rockettes. Swoich sił postanowiła spróbować w trakcie przesłuchań w 2018 roku. Została wówczas odrzucona. Nie poddała się jednak, i mimo że w trakcie przeszła złamanie stopy, przygotowywała się także do rekrutacji rok później. – Uwielbiała występować. Nigdy nie bała się tej chwili – mówił jej ojciec, Page Mesher.

Upór przyniósł w końcu owoce i Sydney została przyjęta do słynnego zespołu. Powołana w 1925 roku w St. Louis trupa taneczna słynie z niezwykłej precyzji w tańcu i oszałamiających świątecznych programów tanecznych.

W tym roku po raz pierwszy w historii występów „Rakiet” , w ich składzie pojawiła się niepełnosprawna osoba. – Pamiętam jak popłakałam się na próbie, ponieważ byłam tak dumna z tego, że tu jestem. To tak wiele dla mnie znaczy. To jeden z tych momentów w życiu, kiedy czułam, że robię to, do czego została urodzona – opowiadała tancerka. Ze względu na nią w choreografii zostały wprowadzone niewielkie odstępstwa. W trakcie utworu Hear Comes Santa Claus „ Sydney trzyma dzwoneczek w jednej dłoni, zamiast w dwóch – jak inne tancerki. Jak podkreśla, nie wpływa to jednak na całokształt, bo „ ogólny obrazek pozostaje taki sam ” .

