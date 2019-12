Nietypowy „kalendarz adwentowy”. Codziennie publikowała wyjątkowe zdjęcia synka

Odliczanie do świąt Bożego Narodzenia może przybrać różne formy. Większość z nas przyzwyczaiła się do tradycyjnych kalendarzy adwentowych, w których można znaleźć czekoladki lub cukierki. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, wiele firm przygotowało także kalendarze adwentowe z herbatą czy kosmetykami lub zabawkami dla najmłodszych. Na nietypowy sposób odliczania do świąt zdecydowała się Alyssa Eubert.

Kobieta postanowiła przebrać swojego sześciomiesięcznego synka Dylana za bohatera popularnej w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii książki „Elf on the shelf”. Opowiada ona o przygodach małego Elfa, pomocnika świętego Mikołaja, który czuwa nad dziećmi w czasie Bożego Narodzenia. Maył Elf tylko z pozoru jest miły – tak naprawdę lubi psocić i donosić na niegrzeczne dzieci. Alyssa Eubert postanowiła każdego dnia do świąt, począwszy od 1 grudnia, publikować na Facebooku zdjęcie swojego synka przebranego za Elfa. – Nie mogłam się powstrzymać i skończyć tylko na jednej fotografii. Dylan wygląda tak uroczo jako Elf, że chciałam się podzielić tym z całym światem – tłumaczyła kobieta.

Czytaj także:

„Kiedy wyjdziesz za mąż?”, „Kiedy się ustatkujesz?”. Okolicznościowe MEMY na Wigilię