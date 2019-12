Wstrzykiwała kał do kroplówki chorego na raka syna. „Chciałam, żeby miał lepszą opiekę”

Odrażające zachowanie matki wyszło na jaw w 2016 roku. W sierpniu 15-letni wówczas syn Tiffany Alberts przebywał w szpitalu Riley dla dzieci w Indianapolis, gdzie poddawany był leczeniu białaczki. Następnie chłopca wypisano do domu, ale po kilku tygodniach nastolatek ponownie trafił na oddział z niepokojącymi objawami – miał gorączkę, wymioty i biegunkę. Lekarze stwierdzili, że bakterie znajdujące się normalnie w kale, wywołały u niego infekcję, a w późniejszym czasie sepsę. Badania nie wykazały, w jaki sposób mogły się one dostać do organizmu chłopca.

Personel szpitala podejrzewał, że ktoś może zanieczyszczać kroplówki, które podawane były 15-latkowi. Aby rozwikłać zagadkę, w sali, na której leżał, zamontowano monitoring. Wtedy wyszło na jaw, że za pogorszenie się stanu zdrowia chłopca odpowiada jego własna matka. Na nagraniu widać było bowiem, jak kobieta wstrzykuje coś do kroplówki syna. Przyłapana na gorącym uczynku Alberts tłumaczyła początkowo, że chciała wodą przepłukać kroplówkę. Po przeprowadzeniu analizy zawartości igły wyszło jednak na jaw, że matka wstrzykiwała synowi własny kał. Odchody przechowywała w torbie na prezenty znajdującej się przy umywalce.

Przyparta do ściany, Tiffany Alberts przyznała, że chciała w ten sposób doprowadzić do przeniesienia jej syna na oddział intensywnej terapii. Utrzymywała, że tam „chłopiec miałby lepszą opiekę” . Kobietę aresztowano. We wrześniu sąd uznał ją winną doprowadzenia do poważnego uszczerbku na zdrowiu i zaniedbania. Alberts oczyszczono z zarzutu usiłowania zabójstwa. Sąd hrabstwa Marion orzekł, że kobieta doprowadziła do „sytuacji zagrożenia życia osoby zależnej od niej” . Tiffany Alberts usłyszała wyrok siedmiu lat wiezienia.

